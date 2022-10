MONTEPRANDONE – Torna al palazzetto di via Colle Gioioso l’HC Monteprandone, per la quinta tappa del campionato. Sabato 1° ottobre, alle 18.30, sfida al Parma.

Quattro punti in classifica gli emiliani, ancora a secco la squadra di coach Andrea Vultaggio, che però stavolta si presenterà all’appuntamento al completo. Così l’allenatore dei blu: – “Per noi tutte le partite sono ad alto coefficiente di difficoltà. Stiamo provando a prendere confidenza con il livello della serie A2 che non è assolutamente lo stesso della serie B. Siamo un gruppo giovanissimo e lavoriamo ogni giorno per migliorare, per cui daremo il massimo per cercare di ottenere il prima possibile i primi punti” – conclude Vultaggio.

Il terzino Riccardo Simonetti, uno dei tanti giovani di Monteprandone al debutto in Serie A2, aggiunge: “Le squadre si stanno rivelando molto forti, ma penso che con il duro lavoro riusciremo a portare a casa i primi risultati”.

Al solito l’ingresso al Colle Gioioso è gratuito.