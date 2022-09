OSIMO – I Vigili del Fuoco sono intervenuti alle ore 15.15 circa a Osimo, in via Chiaravallese, per un incidente stradale tra un autocarro ed un’autovettura. Per cause da accertare i due mezzi si sono scontrati tra loro. La squadra di Osimo, in collaborazione con i Sanitari del 118 ha provveduto ad estrarre la conducente dell’autovettura con tecniche specifiche, e successivamente i pompieri ne hanno predisposto il trasportato con l’ambulanza al Pronto Soccorso per gli accertamenti del caso. I Vigili del Fuoco provvedevano poi alla messa in sicurezza dell’area dell’intervento. Sul posto anche le Forze dell’Ordine.