SAN BENEDETTO DEL TRONTO – 29 settembre, ore 18. Un’autobotte non riesce ad uscire dal tratto nord di via Balilla a causa di una jeep parcheggiata con una leggera inclinazione verso la carreggiata. Bisogna dire che l’autista ha avuto la premura di fermarsi senza toccare le auto in sosta. L’autobotte non può proseguire e forma la fila fino in via Mazzocchi. Interviene la polizia municipale che blocca L’ingresso di via Mazzocchi e fa sgombrare le auto.

Non è la prima volta che accade un episodio del genere, perchè via Balilla, nel tratto tra via Mazzocchi e via Crispi è una strada a senso unico con i parcheggi su ambo i lati, e se in sosta c’è un SUV o un furgone, il transito diventa un problema.

La carreggiata è così stretta che, in caso di vettura leggermente più larga, o scostata dal marciapiede non c’è lo spazio minimo di manovra. A farne le spese, sono le fiancate e gli specchietti delle sventurate vetture in sosta, quasi quotidianamente.

È chiaro che data, la carenza di parcheggi, togliere una fila in centro può rappresentare un problema, ma l’alternativa ci sarebbe: sacrificare una carreggiata in via Gramsci col duplice scopo di recuperare dei parcheggi, ed evitare le pericolose sfide in “pole position” sulle strisce pedonali del corso per aggiudicarsi il vantaggio sulla corsia unica di via Ugo Bassi.