ROSETO DEGLI ABRUZZI – I Carabinieri di Roseto degli Abruzzi hanno tratto in arresto due minorenni, accusati di detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti. Recita il comunicato dell’Arma rosetana:

«I militari erano impegnati nel lungomare della città rivierasca in un servizio perlustrativo mirante alla prevenzione e repressione dei reati in genere e in particolare di quelli predatori che si riverberano sugli stabilimenti balneari oramai chiusi. E proprio dal retro di uno di tali locali notavano la sagoma di due persone che alla vista dei militari si davano alla fuga nascondendosi in degli anfratti presenti tra gli stabilimenti. I Carabinieri prontamente individuavano i due e li bloccavano. Si trattava di due giovani ragazzi inferiori degli anni diciotto. Gli stessi venivano sottoposti a perquisizione e trovati in possesso di un discreto quantitativo di sostanze stupefacenti. Infatti detenevano grammi 50 di “hashish” suddiviso in 75 dosi; grammi due di cocaina suddivisa in tre dosi. Tutta la sostanza stupefacente veniva posta in sequestro.

I due ragazzi venivano accompagnati in caserma ed espletate le formalità di rito venivano associati al Centro Prima Accoglienza de L’Aquila, in attesa dello svolgimento dell’udienza di convalida dell’arresto.

Sono in corso da parte dei Carabinieri indagini coordinate e dirette dalla Procura della Repubblica presso il Tribunale per i Minorenni de L’Aquila, miranti a individuare da chi i due giovani abbiano avuto lo stupefacente nonché a stabilire a chi lo stesso era diretto».