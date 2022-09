SAN BENEDETTO DEL TRONTO – Su segnalazione di una nostra lettrice, in data mercoledì 28 settembre giungeva in redazione la notizia del mancato invio della modulistica di partecipazione e di avviso di partenza dell’attività di doposcuola da parte della scuola primaria “Bice Piacentini”. I genitori degli alunni, preoccupati dalla situazione venutasi a creare, avevano dichiarato di non essere riusciti a contattare in più occasioni la dirigente scolastica.

Tutto è stato risolto e chiarito però la mattina stessa quando alle ore 12.30, pochi minuti prima della pubblicazione della nostra segnalazione (totalmente indipendente da essa quindi), sono stati inoltrati ai genitori i moduli necessari contenenti tutte le informazioni per l’iscrizione degli alunni al servizio da parte dell’istituto.

La redazione di Riviera Oggi, di conseguenza, ha voluto ascoltare la dirigente scolastica Elisa Vita per far luce sulla questione. Queste le dichiarazioni della dirigente scolastica Elisa Vita: “Sono sempre a lavoro per la scuola, anche quando sono a casa. Ci siamo riuniti in Comune il 9 settembre: abbiamo fatto il punto della situazione e ho dato la mia totale disponibilità. Ho fatto questa cortesia al Comune, attendendo così la delibera di giunta (riunitasi però il 20 settembre, undici giorni dopo l’incontro). Successivamente, la scuola è stata chiusa due giorni per le elezioni: abbiamo avuto a disposizione il 23, il 26 e il 27 di settembre. Abbiamo fatto tutto in tre giorni. Tutto ciò che è extrascuola non è organizzato dalla scuola stessa ma dal Comune, come da legge. In tre giorni lavorativi abbiamo fatto qualcosa che era dunque extrascuola e ce ne siamo interessati lo stesso. Sono 15 anni che faccio questo lavoro e sono sempre a disposizione dei genitori. Le mail dei genitori le vedo tutte, semplicemente non ho risposto perché stavo ancora aspettando la mail del Comune. Dopo l’arrivo della suddetta mail abbiamo immediatamente attivato la procedura. Sto dando anima e corpo su questa scuola”