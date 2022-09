SAN BENEDETTO DEL TRONTO – La sfida valida per la 5a giornata di campionato, metterà di fronte due delle tre squadre ancora imbattute in questo girone: Porto d’Ascoli e Fano (l’altra è il Tolentino, tutte e tre a quota 8 punti, con una sola lunghezza di ritardo in classifica dalla capolista Avezzano).

I granata, l’anno scorso hanno attraversato un campionato difficile, sono riusciti a mantenere la categoria passando per i play out, raggiunti peraltro all’ultima giornata proprio al Riviera contro il Porto d’Ascoli per 1-2.

Quello di quest’anno però, sembra essere un Fano tutt’altro che destinato ai bassifondi della classifica. Nelle prime 4 partite ha sempre vinto in casa (2-1 col Pineto, 3-2 col Trastevere) e pareggiato fuori (1-1 col Nuova Florida e 0-0 col Tolentino), esattamente come il Porto d’Ascoli. Una perfetta media inglese, dunque, per entrambe le formazioni, che vogliono proseguire sulla scia dell’entusiasmo la propria striscia di risultati positivi.

Il merito dei risultati, è anche del nuovo mister Andrea Mosconi (ex Samb tra le altre) che dopo 5 stagioni al Tolentino in cui è riuscito a portare i cremisi dall’Eccellenza alla semifinale play-off della scorsa stagione contro la Samb, ha sposato il progetto del presidente Mario Russo, che vuole riportare la sua squadra tra i professionisti nel minor tempo possibile.

Per quanto concerne l’11 titolare, mister Mosconi dovrebbe dar fiducia in larga parte agli stessi uomini che hanno steso il Trastevere nella scorsa partita, tra cui segnaliamo:

Ettore Padovani: punta centrale d’esperienza, classe ’89, voluto fortemente da mister Mosconi che se l’è portato con se da Tolentino. Per lui tanta esperienza in Serie D tra Avezzano, Vastese, Recanatese e anche una parentesi alla Samb nel 2015.

Ousmane Niang: centrocampista under classe 2002, ma già dotato di un gran fisico, capace di dare quantità in mezzo al campo. In gol col Trastevere.

Lorenzo Capezzani: anche lui al Tolentino lo scorso anno, è arrivato a Fano insieme a mister Mosconi: mezzala di corsa, ma talvolta anche esterno, già autore di 2 assist quest’anno.

Antonio Broso: molto probabilmente non sarà della partita per un risentimento muscolare avvertito nel riscaldamento a pochi minuti dalla sfida col Trastevere. 31 anni, capitano e uomo d’esperienza di cui mister Mosconi difficilmente si sarebbe privato. Da valutare la sua condizione per un possibile rientro in extremis col Porto d’Ascoli.