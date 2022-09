CIVITANOVA MARCHE – I Finanzieri della Compagnia di Civitanova Marche, nell’ambito di controlli del territorio, hanno posto i sigilli a un’area di oltre 20mila metri quadrati, con due capannoni coperti da tetto in “cemento-amianto” gravemente pericolanti e rifiuti di vario genere nocivi per l’ambiente.

Segue il comunicato delle Fiamme Gialle civitanovesi:

«Nel corso di un servizio di controllo del territorio, i Finanzieri della Compagnia di Civitanova Marche hanno individuato un’area in evidente stato di incuria e abbandono, caratterizzata dalla presenza, al suo interno, di corposo materiale accatastato nonché di 2 immobili pericolanti aventi entrambi una copertura in “cemento–amianto”.

Dopo essere risaliti al proprietario dell’area, peraltro risultato gravato da precedenti di polizia nello specifico settore, le Fiamme Gialle, ritendendo che la stessa potesse essere adibita illegittimamente a discarica, al fine di verificare la sussistenza di eventuali violazioni alle prescrizioni imposte dal Testo Unico Ambientale, hanno dato esecuzione ad un’attività di polizia giudiziaria d’iniziativa, rinvenendo all’interno del sito la presenza di materiale nocivo per l’ambiente, tra cui vasche, frammenti vari ed una canna fumaria, verosimilmente in “cemento-amianto”, pneumatici, una batteria d’auto, rottami ferrosi arrugginiti, carcasse di motocicli e di autoveicoli con motore, elettrodomestici in disuso ed altro ancora.

Rilevato il ripetitivo accumulo, nello stesso luogo, di sostanze oggettivamente destinate all’abbandono, idoneo a fare assumere alla zona interessata l’inequivoca destinazione di ricettacolo di rifiuti, preso atto della definizione di “discarica” conferita dalla specifica normativa di settore, hanno proceduto al sequestro probatorio del sito.

Il proprietario dell’area, un cittadino di nazionalità italiana, ferma restando la presunzione di innocenza fino a compiuto accertamento delle responsabilità, è stato denunciato alla locale Procura della Repubblica.

L’attività d’iniziativa è stata condotta con l’ausilio di personale del Servizio Territoriale dell’ARPAM Macerata, che ha proceduto al campionamento del materiale ritenuto presumibilmente prodotto in “cemento-amianto”, al fine di verificarne l’effettiva composizione e conseguentemente la qualificazione di rifiuto pericoloso».