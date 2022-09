Se sei alle prime armi con il giardinaggio, questa è la guida che fa al caso tuo!

Che tu possieda uno spazio verde esterno alla tua villa, un terrazzo, o vuoi realizzare un piccolo giardino botanico nel tuo appartamento, ci sono degli attrezzi e degli step imprescindibili per iniziare. Il giardinaggio è una delle pratiche più rilassanti tra gli hobby ed in particolar modo fa bene alla salute e all’umore. Molto spesso, tendiamo a dimenticare i benefici che questa pratica apporta al nostro organismo in ambito sia fisico che emotivo, ed in particolar modo:

combatte lo stress e l’ansia;

migliora la qualità del riposo;

migliora l’umore;

fa impiegare in maniera utile il tempo.

Se si è inesperti, la cosa fondamentale è prendere il proprio tempo per studiare gli spazi e per capire cosa si vuole realizzare nello specifico. Valutando innanzitutto il clima, il tipo di vasi e fioriere che si andranno a sistemare nell’area, il tipo di fiori o di piante e la stagione.

Una volta fatto questo passo indietro, è fondamentale chiedersi che tipo di attrezzi si dovranno utilizzare per il giardinaggio e la coltivazione, valutando solo utensili di qualità e resistenti nel tempo come quelli di Evocasa. Scopriamo quali sono quelli più utili al giardinaggio nel prossimo paragrafo.

Gli attrezzi da giardino per iniziare

Che sia un balcone, un terrazzo, una zona dell’appartamento o un giardino vero e proprio è fondamentale avere gli attrezzi giusti.

Scopriamo insieme quali sono:

cesoie: attrezzo fondamentale per potare rami e piante. La cosa importante è, che essendo alle prime armi, abbiano un’impugnatura ergonomica in modo tale da essere più abili nel movimento;

attrezzo fondamentale per potare rami e piante. La cosa importante è, che essendo alle prime armi, abbiano un’impugnatura ergonomica in modo tale da essere più abili nel movimento; guanti da giardinaggio: anche questi accessori sono indispensabili sia per non macchiare le mani durante le varie operazioni di piantumazione, sia per proteggerle dalle spine, rami secchi o oggetti che possono ferirle;

anche questi accessori sono indispensabili sia per non macchiare le mani durante le varie operazioni di piantumazione, sia per proteggerle dalle spine, rami secchi o oggetti che possono ferirle; innaffiatoio: anche se sembra scontato, in realtà non lo è! È tra gli acquisti più comodi che si possono fare perché grazie al collo allungato e al beccuccio piccolo o grande riesce a raggiungere tutte le radici;

anche se sembra scontato, in realtà non lo è! È tra gli acquisti più comodi che si possono fare perché grazie al collo allungato e al beccuccio piccolo o grande riesce a raggiungere tutte le radici; grembiule: il grembiule dev’essere resistente e facilmente lavabile ed in particolar modo deve essere caratterizzato da delle tasche per poter permettere l’inserimento degli attrezzi che ti serviranno durante le varie operazioni;

il grembiule dev’essere resistente e facilmente lavabile ed in particolar modo deve essere caratterizzato da delle tasche per poter permettere l’inserimento degli attrezzi che ti serviranno durante le varie operazioni; rastrello, zappa e vanga: questi accessori sono da prendere in considerazione se si ha un giardino. Il rastrello permetterà di raccogliere tutti gli elementi che vorrai eliminare dal prato, mentre con la zappa e con la vanga si scava il terreno in profondità.

questi accessori sono da prendere in considerazione se si ha un giardino. Il rastrello permetterà di raccogliere tutti gli elementi che vorrai eliminare dal prato, mentre con la zappa e con la vanga si scava il terreno in profondità. abbigliamento da giardinaggio: il cappello per resistere al sole, gli stivali di gomma per lavorare con la pioggia, un telo per proteggere braccia e collo da graffi e degli occhiali protettivi per usare le cesoie e tosaerba;

il cappello per resistere al sole, gli stivali di gomma per lavorare con la pioggia, un telo per proteggere braccia e collo da graffi e degli occhiali protettivi per usare le cesoie e tosaerba; pianta-bulbi: lo strumento adatto per creare dei fori nel terreno di 6-10 cm al massimo, perfetto per esempio se si vogliono piantare dei tulipani.

Ecco il kit adatto a chi è alle prime armi con questa passione, e ricorda che è fondamentale pulire bene gli attrezzi dopo aver svolto le varie operazioni per evitare la formazione di batteri e di muffe.