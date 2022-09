Il design ed in particolar modo l’interior design è soggetto a perenni cambiamenti in base alla moda, alle esigenze delle persone e del pianeta ed anche ai colpi di genio dei designer più eccentrici.

In particolar modo, nel 2022, la tendenza che ritorna in auge è quella del minimal e delle linee pulite. Gli spazi all’interno della casa cambiano, diventano multifunzionali, ibridi, un riflesso del nostro tempo e delle nostre vite che sono sempre più caotiche e con meno tempo a disposizione e sono frutto delle nostre rinnovate abitudini.

Ed a proposito di abitudini, le tendenze di arredamento 2022 prevedono che la casa sia sempre più smart, trasformata, open space ed open minded sotto tutti i punti di vista.

In particolar modo, il mondo del design ha proposto tra le soluzioni innovative, per unire utilità e stile nella zona living room, l’idea di inserire una vasca idromassaggio in soggiorno.

Scopriamo insieme tutti i benefici e la funzione della vasca in questa zona della casa.

Soggiorno: i benefici di avere una vasca idromassaggio

Il soggiorno è la zona più vissuta di un appartamento, la zona dove ci si rilassa, dove si accolgono ospiti, dove si condividono tutti i momenti con la famiglia o semplicemente si sta sul divano guardando la televisione.

Essendo, quindi, già di base una zona dedicata al relax , inserire una vasca idromassaggio di design, come quelle di Rubinetteriashop, renderà questa area ancora più elegante e raffinata.

Prima di procedere, però con l’installazione, è fondamentale prendere in considerazione tanti fattori:

step tecnico: bisogna verificare se la stanza necessita di interventi edili per inserire una vasca idromassaggio al suo interno. Bisogna, infatti, capire se si può fare un collegamento allo scarico e creare un sistema di adduzione;

bisogna verificare se la stanza necessita di interventi edili per inserire una vasca idromassaggio al suo interno. Bisogna, infatti, capire se si può fare un collegamento allo scarico e creare un sistema di adduzione; grandezza della zona living room: prima di procedere è importante verificare anche la metratura del soggiorno, questo perché oltre ad avere lo spazio vitale per poterla inserire, la vasca deve diventare la regina della stanza e merita di essere valorizzata a dovere;

prima di procedere è importante verificare anche la metratura del soggiorno, questo perché oltre ad avere lo spazio vitale per poterla inserire, la vasca deve diventare la regina della stanza e merita di essere valorizzata a dovere; la tipologia della vasca idromassaggio: da incasso o pannellata. In base al tuo soggiorno ed in base all’effetto che si vuole ottenere;

da incasso o pannellata. In base al tuo soggiorno ed in base all’effetto che si vuole ottenere; scegliere se si vuole creare una struttura apposita: per rendere ancora più elegante e adatto ad uno stile classico, nordico o comunque shabby chic, si potrà scegliere di inserire la vasca da bagno all’interno di una struttura dotata di gradini in legno per far risaltare la forma della struttura e la particolarità della vasca.

per rendere ancora più elegante e adatto ad uno stile classico, nordico o comunque shabby chic, si potrà scegliere di inserire la vasca da bagno all’interno di una struttura dotata di gradini in legno per far risaltare la forma della struttura e la particolarità della vasca. la grandezza: fondamentale è scegliere, successivamente, anche la grandezza della vasca da bagno e l’utilità: se vogliamo usarla da soli, con altri ospiti, con i membri della famiglia o se vogliamo organizzare delle feste tra amici.

fondamentale è scegliere, successivamente, anche la grandezza della vasca da bagno e l’utilità: se vogliamo usarla da soli, con altri ospiti, con i membri della famiglia o se vogliamo organizzare delle feste tra amici. sistema di aspirazione: nel caso in cui il soggiorno in questione non fosse dotato di finestre è fondamentale creare un sistema di aspirazione per debellare la problematica dei vapori e per non far creare muffa sulle pareti. Si deve, infatti, fare una verifica per capire se vi è un ricambio d’aria adatto.

Una volta presi in considerazione tutti questi passaggi, potrai godere dei benefici di avere una vasca idromassaggio in soggiorno: relax, lusso, condivisione, il poter vedere la televisione non più sul banale divano ma all’interno di una vera e propria piscina che massaggerà il tuo corpo mentre sorseggi un calice di champagne.

Cosa puoi desiderare di più dalla vita?