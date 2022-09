ANCONA – Rapina da incubo in zona Cardeto: alle ore 20.30 circa di ieri sera, due persone hanno convinto il proprietario di un appartamento a farsi aprire il portone, e dopo aver legato l’uomo con lo scotch gli hanno rubato 1.500 euro. Fuggiti i rapinatori il proprietario, un 60enne anconetano, è riuscito a liberarsi e a richiedere l’intervento della Polizia. L’uomo è in buone condizioni di salute. La Polizia sta attualmente indagando per identificare i due rapinatori, che secondo la testimonianza dell’uomo avevano il volto coperto.