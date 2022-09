SAN BENEDETTO DEL TRONTO – Drammatico frontale sulla Sopraelevata: nel primo pomeriggio di ieri, giovedì 29 settembre, all’altezza dell’uscita di Viale dello Sport, un uomo di 46 anni ha accusato un malore, invadendo la corsia diretta a Sud e colpendo in pieno un piccolo furgone. Necessario l’intervento dei sanitari: entrambi i conducenti hanno riportato conseguenze. Mentre l’uomo che procedeva verso Sud non sarebbe in gravi condizioni, il 46enne ha avuto la peggio ed è stato portato all’Ospedale di Torrette dall’eliambulanza. Il traffico, pesantemente condizionato dall’incidente, è stato gestito dalla Polizia Stradale.