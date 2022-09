PINETO – Ieri, giovedì 29 settembre, poco dopo le 14 due squadre dei Vigili del Fuoco dei distaccamenti di Roseto degli Abruzzi e di Nereto, con due autopompe e il supporto di altro personale del Comando di Teramo, giunto sul posto con un’autobotte e un’autoscala, sono intervenute in via Gramsci a Pineto, per l’incendio del tetto di una palazzina. I Vigili del Fuoco hanno raggiunto il tetto in legno di tipo ventilato dell’edificio a tre piani fuori terra, in cui erano in corso i lavori di rifacimento della copertura, e hanno spento l’incendio, limitando la porzione della copertura danneggiata dalle fiamme. Per estinguere l’incendio i pompieri hanno usato anche una motosega, utilizzata per tagliare alcune porzioni dei pannelli in legno e riuscire a spegnere le fiamme che covavano all’interno del pacchetto di copertura. I locali del sottotetto di servizio sono rimasti danneggiati dalle fiamme e dal denso fumo. Al momento dell’incendio nella palazzina c’era solo un appartamento occupato da una famiglia che è stata evacuata durante le operazioni di spegnimento. L’incendio ha interessato una superficie di circa 200 metri quadrati della copertura in legno.