GROTTAMMARE – La riunione si apre alle 15 con la presentazione di due mozioni da parte del gruppo consiliare Città unica – Centrodestra unito. Con la prima si affrontano i temi dell’assetto idrogeologico e dell’assetto idraulico, con la seconda l’applicazione della quota variabile della Tari per le utenze domestiche.

Alle ore 15:15 prende la parola il consigliere Lorenzo Vesperini per illustrare la prima mozione: “Il documento, a fronte delle recenti alluvioni delle Marche e degli allagamenti che si sono verificati il 20 agosto nel nostro comune, vuole mantenere alta l’attenzione sia sui livelli di sicurezza, interagendo anche con la Regione Marche per il monitoraggio del fiume Tesino, sia sulla manutenzione ordinaria e straordinaria. La messa in sicurezza delle abitazioni e delle attività passa anche per un corretto funzionamento della rete fognaria che in alcune zone di Grottammare non garantisce un deflusso diversificato per acque nere e bianche. Durante l’interlocuzione che abbiamo avuto nelle commissioni, si è stabilito di inserire nella stessa mozione uno studio di manutenzione straordinaria del sistema idraulico attraverso la predisposizione di vasche di raccordo al fine di convogliare le acque e risolvere anche il problema del pontino in via Dante Alighieri”.

Ore 15:30. Sulla mozione interviene il sindaco Piergallini: “Su un tema così importante come il dissesto idrogeologico non era possibile dividersi, interessa tutto il territorio e rappresenta un problema significativo per il presente e il futuro di tutti gli italiani. A nome mio e di tutto il Consiglio, voglio esprimere vicinanza al dolore e alla fatica che stanno affrontando le comunità del Nord delle Marche”.

La mozione viene approvata all’unanimità.

Ore 15:30. Si passa all’esame della seconda mozione presentata dal gruppo consiliare Città unica – Centrodestra unito volta ad impegnare il Sindaco e il Consiglio Comunale a modificare il regolamento sull’applicazione della quota variabile Tari nella seconda abitazione (a disposizione). Accade infatti che a un cittadino residente in possesso di una prima abitazione (dove risiede) e di una una seconda casa (a disposizione), pur conoscendo i residenti della prima abitazione, si applica la quota variabile in base alla metratura, determinando con essa il numero degli occupanti.

Il sindaco Piergallini replica alla mozione illustrata dal consigliere Vesperini: “Il regolamento Tari deve essere approvato alla fine di quest’anno perché è un documento allegato al bilancio preventivo ed essendo questo l’anno che precede la tornata elettorale è consuetudine non approvare bilanci provvisori. Di conseguenza, se approvassimo la mozione significherebbe approvare una modifica al regolamento entro un mese e non ci sarebbe il tempo. Si tratterebbe di un impegno che non riuscirei a mantenere”.

Il Primo Cittadino propone al gruppo consiliare Città unica – Centrodestra unito di ritirare la mozione, stante l’impegno di approfondire la questione in ogni caso. La proposta viene accettata.

Ore 16:15. Il punto all’ordine del giorno relativo agli “alloggi parcheggio” viene rinviato all’unanimità perché gli uffici comunale necessitano di altro tempo per definire il regolamento.

Il Consiglio Comunale passa dunque a valutare la proposta di conferire la cittadinanza onoraria al pianista francese Pierre Reach. Artista dal prestigio internazionale, Reach è molto legato alla città di Grottammare, dove fu accolto nel 2003, nell’ambito del FestivaLiszt, di cui è diventato successivamente consulente scientifico. La proposta viene approvata all’unanimità con applauso finale.

Ore 16:25. Si passa all’approvazione del bilancio consolidato dell’esercizio 2021 che appresenta il risultato economico patrimoniale del Gruppo Comune di Grottammare e comprende i seguenti enti e società: CIIP spa, ATA Rifiuti, Piceno Consind, AATO 5 Marche Sud. Il bilancio consolidato 2021 presenta un attivo di € 67.118.226,24, di cui circa il 77% è rappresentato dalle immobilizzazioni, un patrimonio netto di € 24.429.918,13 e un utile di esercizio di € 327.765,60.

Il bilancio consolidato viene approvato con nove voti favorevoli e tre contrari.

Ore 16.30. Altro punto all’ordine del giorno è l’approvazione del documento unico di programmazione DUP 2023-2025 che costituisce la base della programmazione finanziaria 2023-2025. Il gruppo consiliare Città unica – Centrodestra unito esprime un voto contrario poiché si ritiene insoddisfatto della visione futura di città che il documento sembra improntare.

16:40. L’assise viene informata dal Sindaco sugli interventi finanziati dal Pnrr, che sono:

realizzazione di struttura da destinare ad asilo nido quartiere Ischia II; già inizio lavori quest’anno realizzazione di interventi di efficientamento energetico della pubblica illuminazione; miglioramento dell’efficienza energetica del teatro Kursaal; costruzione di una mensa nell’edificio scolastico sito in via Arturo Toscanini realizzazione opere per la messa in sicurezza del Ponte sul torrente Tesino; lavori di miglioramento sismico scuola in via Dante Alighieri; messa a norma e miglioramento funzionale dell’edificio scolastico in via Marche.

Alcune di queste voci compongono la variazione di bilancio, pure in programma in questa seduta: la modifica, infatti, serve per inserire nel documento gli ultimi finanziamenti ottenuti dal fondo Pnrr: € 131.617 per la digitalizzazione della pubblica amministrazione, € 72.145,26 per progettazione territoriale, € 1.152.000 per il nuovo asilo nido. Inoltre, si è applicato l’avanzo di amministrazione (€ 93.569,93) per alcune spese ancora collegate all’emergenza sanitaria nel settore mensa scolastica e in quello dello smaltimento dei rifiuti.

A questo punto, interviene il consigliere Vesperini: “Apprezzo che siano stati intercettati dei fondi Pnrr per la costruzione di un nuovo asilo nido in zona Ascolani ma dispiace constatare che la scomposizione del fondone covid non ha coperto i buoni da distribuire alle persone per gli aumenti di luce e gas. Questo fondo noto con rammarico che è stato speso per altro e per questo votiamo contrari”.

Su questo punto replica il sindaco Piergallini: “Il fondone covid lo abbiamo scaricato su cose molto importanti, tra cui per disinnescare l’aumento del costo della mensa che comunque è un’azione sociale che ritorna alle famiglie”.

Il punto all’ordine del giorno viene approvato con dieci voti favorevoli e tre contrari.

Altri punti all’ordine del giorno: l’aggiornamento del programma biennale per l’acquisizione di forniture e servizi al 12 settembre, la modifica del Regolamento generale delle entrate e la modifica della disciplina in materia di riscatto del diritto di superficie e affrancazione dai vincoli convenzionali per adeguamento normativo.