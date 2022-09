SAN BENEDETTO DEL TRONTO – La Guardia Costiera di San Benedetto del Tronto ha sequestrato nella mattinata di oggi, giovedì 29 settembre, 45 kg di pesce non tracciato. Il ristoratore aveva nascosto il prodotto all’esterno, sotto un bidone. Al proprietario dell’attività, oltre al sequestro, sono stati comminati 1500 Euro di multa.

“Una pattuglia della Guardia Costiera di San Benedetto del Tronto” – recita il comunicato – “ha eseguito dei controlli finalizzati alla tutela del consumatore finale. Ogni specie ittica utilizzata per la preparazione dei piatti, infatti, deve rispondere ad una serie di requisiti che permettano di identificarne inequivocabilmente l’origine.

Sogliole, gamberi, totani ed il pregiatissimo tonno rosso: queste le specie rinvenute, prive di ogni documento che ne attestasse la provenienza.

In particolare, l’esercente, all’arrivo degli ispettori, ha occultato le cassette con il tonno in una pertinenza esterna del locale, con sopra un bidone; il goffo tentativo di sfuggire al controllo non ha funzionato perché gli ispettori non si sono fatti sfuggire l’umidità che circondava il recipiente in un’area completamente asciutta ed ordinata.

Il ristoratore dovrà ora custodire la merce sequestrata fino all’accoglimento di un’eventuale istanza di dissequestro, e dovrà poi sostenerne le spese di distruzione”.