SAN BENEDETTO DEL TRONTO – Il presidente Eldo Fanini ha convocato per oggi, giovedì 29 settembre, con inizio alle ore 21, la seduta del Consiglio Comunale che vede sette punti all’ordine del giorno (qui visualizzabili). Di seguito gli aggiornamenti in diretta dal Municipio:

ORE 21.01 – Proceduti all’approvazione dei verbali della seduta del 30 luglio, si passa al primo punto all’ordine del giorno: la comunicazione del presidente del Consiglio Eldo Fanini in merito alla formazione del “gruppo misto” composto da Umberto Pasquali e Martina De Renzis.

ORE 21.03 – Secondo punto all’ordine del giorno: informativa del sindaco al consiglio comunale su utilizzo fonti di finanziamento vincolate.

ORE 21.04 – Il consigliere di maggioranza Simone De Vecchis chiede al consiglio un minuto di silenzio in memoria delle vittime dell’alluvione di Senigallia.

ORE 21.05 – Terzo punto all’ordine del giorno: aggiornamento del “catasto delle aree percorse dal fuoco” ai sensi dell’art. 10 comma 2 legge 21 novembre 2000, n. 353 “legge quadro in materia di incendi boschivi”, modificata dal d.l. 8.11.2021 n. 120, convertito con modificazioni in legge 8/11/2021 n. 155 – annualità’ fino al 2021- adozione. La parola all’assessore Gabrielli: “La nostra situazione era ferma dal 2008 e così l’abbiamo aggiornata. L’evento verrà esposto per 30 giorni all’albo del pretorio comunale. È un atto dovuto, l’aggiornamento deve essere fatto ogni anno”.

Inizia la discussione sul terzo punto. L’ex sindaco Piunti dichiara: “Ci sono discussioni da fare che l’organismo della commissione consiliare deve migliorare a far conoscere. Vorremmo conoscere meglio e dare il nostro contributo”. Si passa al voto: 24 voti favorevoli, il Consiglio approva.

ORE 21.16 – Quarto e quinto punto all’ordine del giorno. Ratifica variazioni al bilancio di previsione 2022/2024. Variazione al bilancio di previsione 2022/2024 per interventi in ambito sociale e lavori pubblici; aggiornamento del programma triennale 2022/2024 ed elenco annuale dei lavori pubblici.

Si apre la discussione. La consigliera Marchegiani: “Si portano in consiglio ratifiche giustificate sempre per motivi di urgenza, ma l’urgenza qui ha un carattere piuttosto soggettivo. In merito al punto cinque, neanche oggi in questo documento trovo riscontro dei 70 mila euro già incassati e di dove pensate farli atterrare. Il consiglio comunale decide l’impiego di questa somma: che fine hanno fatto? Si potrebbe utilizzare per un sottopasso ad utilizzo ciclabile, ad esempio. La somma non basterebbe, certo, ma sarebbe comunque utile. Le cose che funzionano vanno potenziate”. Andrea Traini: “La tematica dell’urgenza è stata già affrontata in commissione. Ratifichiamo oggi una delibera che si riferisce a due mesi fa. Ritengo che non ci siano i presupposti di legge, quindi non voteremo favorevolmente”. Bottiglieri: “Il finanziamento del Flag servirebbe per la pesca ma è stato utilizzato per asfaltare il Molo sud. Dato che il settore pesca sta soffrendo, si sperava in un aiuto in più in suo favore”.

ORE 21.40 – Votazione del quarto punto, relativo alla ratifica riguardante variazioni al bilancio di previsione 2022/2024. 16 favorevoli, 8 contrari: il Consiglio approva. Approvata anche l’immediata eseguibilità.

ORE 21.41 – Votazione del quinto punto: 16 favorevoli, 8 contrari: il Consiglio approva. Approvata anche l’immediata eseguibilità.

ORE 21.42 – Sesto punto all’ordine del giorno: approvazione rendiconto consolidato 2021 comprensivo dei risultati dell’istituzione “A. Vivaldi”.