ROSETO DEGLI ABRUZZI – Avevano in casa un chilo e mezzo di marijuana e un grammo di eroina, arrestati due uomini: le scorte, destinate allo spaccio, sono state rinvenute dai Carabinieri.

Segue il comunicato dei Carabinieri di Roseto:

«I Carabinieri della stazione di Roseto degli Abruzzi hanno tratto in arresto per detenzione ai fini di spaccio di sostanza stupefacente due uomini del posto. L’attività è nata a seguito del controllo di un soggetto sottoposto agli arresti domiciliari per reati inerenti lo spaccio di stupefacenti. L’uomo che divideva l’appartamento con un altro coinquilino. alla vista dei Carabinieri si è mostrato nervoso comportamento assunto anche dall’altro soggetto presente in casa. Tali segnali sono stati immediatamente percepiti dai Carabinieri che hanno deciso di approfondire il controllo dando corso a una accurata perquisizione dell’abitazione. A seguito della perquisizione i Carabinieri rinvenivano occultati in un mobile da cucina chilogrammi 1.5 di sostanza stupefacente del tipo “Marijuana” e grammi uno di “eroina” suddivisa in due dosi, inoltre veniva rinvenuto materiale per la suddivisione in dosi della sostanza (Bilancino di precisione).

I militari procedevano all’arresto dei due uomini ed al sequestro di tutta la sostanza stupefacente e dell’altro materiale rinvenuto. I due uomini venivano tradotti presso la casa circondariale di Lanciano in attesa dell’udienza di convalida.

Sono in corso accertamenti da parte dei Carabinieri coordinati e diretti dalla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Teramo, al fine di appurare la provenienza dello stupefacente nonché la destinazione finale dello stesso».