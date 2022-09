ANCONA – I Vigili del Fuoco sono intervenuti questa mattina ad Ancona, zona parco del Cardeto, per recuperare un cane di razza Setter caduto lungo la scarpata. L’animale è stato raggiunto dalla squadra VVF che si è fatta strada con la motosega tra i rovi per liberare il cane che è stato consegnato al proprietario in buone condizioni di salute.