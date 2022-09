ACQUALAGNA – Dopo la prima edizione del 2021, parte anche quest’anno “Non è tutto rosa on the road”, l’evento di networking itinerante dedicato all’empowering femminile, ideato da Paolina Consiglieri.

“Non è tutto rosa” nasce nel 2020 come podcast in cui Paolina dà voce alle donne che credono nei propri sogni e si impegnano al massimo per realizzarli senza paura del fallimento e che, nonostante le difficoltà e le insicurezze, sono riuscite a raggiungere i propri obiettivi lavorativi e non. Oggi “Non è tutto rosa” è una vera e propria associazione no profit che, attraverso un tour di più tappe, mira ad aiutare concretamente le donne offrendo corsi di formazione gratuiti, pensati per chi non ha la possibilità economica di investire sulla propria crescita personale e professionale, oltre a consigli per muovere i primi passi nel mondo del lavoro.

La seconda edizione del tour, organizzata da Paolina Consiglieri e il suo team composto da Mario di Girolamo, Lory Caccamo, Alice di Girolamo e Denise Brasini, si pone l’obiettivo di incontrare le donne di diverse regioni italiane e offrire loro delle occasioni di formazione sulla crescita personale, la leadership, la comunicazione e il business. Per ciascuna tappa sono stati selezionati dei progetti che trattano la sostenibilità sociale e ambientale, le nuove tecnologie e i nuovi media, e che saranno raccontati nel documentario che girerà Alice Di Girolamo, in collaborazione con Giffoni Film Festival. Dal 23 settembre al 10 ottobre il tour attraverserà otto regioni italiane: Toscana, Emilia-Romagna, Lombardia, Abruzzo, Basilicata, Puglia, Campania e Marche, in particolare ad Acqualagna. Ogni evento prevede un’ora di formazione o da parte di un partner o da parte del team del tour. Le formazioni saranno incentrate su imprenditoria, business digitali, marketing. Un’altra ora sarà dedicata alla proiezione del cortometraggio di Bayer “L’Altra Terra” e a un momento di networking e confronto con la nostra mental coach, per lavorare sulla propria consapevolezza e su come riscoprire il proprio potenziale.

“Quando mi chiedono a chi ci rivolgiamo, rispondo che ci posizioniamo tra le associazioni che supportano le donne che hanno subito violenza psicologica e quelle che le aiutano nella crescita professionale per colmare il gender gap. Nel mezzo ci sono tantissime donne che non hanno subito abusi o che non vogliono diventare per forza imprenditrici o manager perché secondo me il successo è soggettivo. Noi ci rivolgiamo alle donne che stanno vivendo una crisi esistenziale e vorrebbero dare una svolta alla propria vita, realizzare un progetto o concretizzare un’idea. Sono poche le realtà che se ne occupano, e allora abbiamo deciso di creare un progetto che parli a tutte, nessuna esclusa- ha spiegato la founder Consiglieri.

Gli sponsor sono: Bayer ( sponsor principale), Roadsurfer ( che per il secondo anno di seguito fornirà il van ), Cosmic Agency, la prima agenzia di marketing TikTok focused, che ha creduto nel progetto finanziandolo in parte. I partner sono: Treedom ( partner principale), Qonto ( partner principale ), Blowhammer ( partner principale), NSeaYet (partner), LaSvolta (media partner ), Factanza (media partner ), GreenMedia Lab (media partner ), Linfa Eat Different (partner), il patrocinio del comune di Milano. L’Ambassador ufficiale del tour, che ha deciso di supportare l’iniziativa, sarà Elisa Sednaoui, modella, scrittrice e imprenditrice sociale.

Il programma delle tappe:

24/09 – FIRENZE evento serale presso MANIFATTURA TABACCHI con formazione, proiezione corto e momento di networking anche con le founder del brand di moda Whispr.

25/09 – FIRENZE intervista Treedom HQ

26/09 – MILANO evento serale presso MOSSO MILANO con formazione del nostro partner Qonto, a seguire proiezione corto e networking con diverse imprenditrici che parteciperanno alla serata

27/09 – MILANO intervista Anna Impedovo e Francesca De Gottardo

28/09 – BOLOGNA intervista Carolina Rimondi (consulente di marketing e Digital PR) e Esther Intime (manager in ambito energetico)

29/09 – BOLOGNA evento serale presso DUMBO SPACE con formazione da parte del team, proiezione corto e networking

30/09 – ACQUALAGNA (MARCHE) intervista Il Gentil Verde e Anna Trenta (ragazza alluvionata che aiuteremo con una raccolta fondi).

1/10 – ACQUALAGNA (MARCHE) evento serale presso IL GENTIL VERDE, con formazione da parte del team, proiezione corto e networking

2/10 – MONTESILVANO (ABRUZZO) intervista a Cinzia Di Zio di Blue Italy

3/10 – viaggio verso Puglia

4/10 – MONOPOLI intervista a Angela Tursi e Susanna Curci (duo pianoforte e arpa)

5/10 – TERLIZZI evento serale presso TENUTA CESANO e intervista a Adriana Angarano, imprenditrice agricola, formazione, proiezione corto e networking con Puglia Women Lead

6/10 – POTENZA intervista Andreina Serena e Taverna Centomani

7/10 – POTENZA evento serale, formazione da parte del team, proiezione corto e networking

8/10 – NAPOLI evento serale, formazione da parte del team, proiezione corto e networking

9/10 – NAPOLI intervista Alessandra Scognamiglio, in seguito con Marco Maria Mazio founder di Palingen, sartoria sociale del carcere di Pozzuoli.

Evento di clean up e educazione ambientale insieme a NseaYet