Moltissime le attività di base previste da ottobre a maggio del servizio denominato “L’Albero di Tutti” alle quali se ne affiancheranno altre a carattere occasionale: tra queste ultime, uscite in esterna e laboratori a tema in occasione delle principali festività. Oltre alle attività per i più piccoli, torneranno anche quelle per i grandi, in particolare gli incontri e i dibattiti dedicati ai genitori e i laboratori per adulti.

Il servizio vuole offrire un contesto educativo e di gioco tarato sulle esigenze specifiche dei suoi giovani utenti. Il personale accoglie e accompagna bambini e adulti, offrendo supporto nella realizzazione di attività e laboratori e proponendo materiali diversificati, anche di recupero, riciclati e oggetti naturali. Le attività previste sono organizzate all’interno di laboratori manuali, espressivi e creativi.

Il servizio, completamente gratuito, sarà attivo dal lunedì al venerdì, dalle ore 16.30 alle ore 19.30. L’ingresso è consentito solo su prenotazione, che dovrà essere effettuata entro il giorno precedente chiamando i seguenti numeri: per lo spazio di via Colle Ameno, 0735 574259; per lo spazio di via Gronchi 0735 659698. “Abbiamo lavorato e stiamo lavorando – ha detto l’assessore alle politiche sociali Andrea Sanguigni – per tornare a offrire ai nostri bambini e ai ragazzi l’importante offerta ludica e formativa che da sempre contraddistingue i servizi dei Centri Polivalenti della nostra città. Oltre a essere uno spazio fisico, la ludoteca vuol essere uno spazio ideale dedicato alla libertà, alla fantasia e alla creatività. Attraverso il gioco si promuove il benessere del bambino, pertanto invito tutti a partecipare alle iniziative che verranno svolte grazie al sostegno di professionisti esperti e qualificati.”