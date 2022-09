MONTEPRANDONE – Grande successo per la presentazione della nuova opera del Dottor Primo Pierantozzi “Una Stagione per Rinascere”. In un Centro Pacetti gremito di persone, Il Mental Coach abruzzese, ha dato vita ad un vero e proprio evento formativo, svelando i contenuti del libro e mettendo a disposizione della platea alcuni strumenti di crescita personale. Numero 1 Best seller non solo nelle classifiche di categoria, ma anche nella classifica globale di Amazon, il libro accompagna il lettore nell’applicazione di un metodo inedito e molto potente, derivante da una straordinaria scoperta: Il codice segreto degli aforismi.

Dopo la presentazione del suo primo libro “Il Distacco che Libera” avvenuta nel 2019, sempre in un auditorium “Pacetti” sold out, Primo Pierantozzi si ripete all’indomani del periodo pandemico globale fornendo gli strumenti efficaci per affrontare situazioni difficili e per trovare in breve tempo una condizione di serenità interiore.

Organizzato dall’ Associazione Alchimie d’Arte di Domenico Parlamenti ed Enrica Consorti, con la partecipazione dell’Avis Comunale di Monteprandone e con il Patrocinio del Comune di Monteprandone, rappresentato dal Sindaco Sergio Loggi e dall’Assessore alla Cultura Roberta Iozzi, l’evento ha visto la partecipazione straordinaria di Virginio De Maio, autore dei libri best seller Filmatrix e Filmatrix Discovery e ideatore del portale “Il Cinema Insegna”.

De Maio, autore della prefazione del libro di Pierantozzi, ha contribuito alla serata formativa deliziando i presenti dei contenuti principali di Filmatrix e svelando come risvegliare la forza del cuore grazie ai film.

“Noi siamo felici – ha detto De Maio – nella misura in cui mettiamo la nostra vita a disposizione dell’altro”. Gli ha fatto eco il Dottor Marcello Fratini, Presidente dell’Avis Comunale di Monteprandone, che ha invitato la platea a fare una scelta importante, quella della donazione del sangue, una scelta libera, anonima e gratuita che ci rende felici, aumenta la nostra autostima e soprattutto può salvare la vita del prossimo.