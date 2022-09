A Città delle Stelle arrivano i Dinsieme con il loro nuovo libro “Il Viaggio nel Libro dei Libri”

Appuntamento venerdì 6 maggio dalle ore 16 per il firmacopie. Per accedere all'evento occorre aver acquistato il libro ed essere in possesso della liberatoria, reperibile al sito internet di Città delle Stelle

di Redazione