Cinema Margherita di Cupra Marittima, riparte la programmazione

Dal 15 al 17 settembre in programma "Nido di vipere" di Kim Yong-hoon e "Il signore delle formiche" di Gianni Amelio. Dal 18 al 22 settembre l'iniziativa Cinema in Festa: cinque giorni di nuove uscite, laboratori, film restaurati e grandi successi in lingua originale, in cui il biglietto costerà soltanto 3,50 euro.

di Elvira Apone