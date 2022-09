TERMOLI – Le parole a caldo di mister Ciampelli dopo l’1-1 maturato al Cannarsa contro il Termoli.

“E’ un pari colto in una gara che abbiamo impattato benissimo sin dall’inizio. L’episodio al 40’ sfugge da ogni logica, il gol di Defendi va ben oltre questa categoria. Nonostante non ci fossimo mai trovati sotto in questa stagione siamo stati bravi a non disunirci e ad entrare in campo nella ripresa rimanendo compatti, tecnicamente è stata una buona partita. La sensazione era di poterla anche vincere ma forse ci è mancata lucidità negli ultimi 20 metri. C’è comunque la consapevolezza di essere usciti imbattuti da un’altra trasferta complicata. Ora testa al Fano, mi aspetto una bellissima partita contro un’avversario di livello alto”.