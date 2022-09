NOTE: Stadio Riviera delle Palme, 21°C, serata piacevole nonostante qualche nuvola. Campo in buone condizioni. Samb in completo rossoblù, Notaresco in completo verde chiaro.

Angoli: 5-7

Ammonizioni: 42′ st Grauberg (N), 45+4′ st Bruno (N) e Proia (S)

Espulsioni:

Marcatori: 6′ pt Cantarini (N), 18′ pt Cardella (S)

FORMAZIONI

SAMBENEDETTESE: Berti, Murati, Migliorini, Lulli, Cardella, Chinellato, Mauthe, Viscardi, Umile, Proia, Tassi. A disposizione: Guerrieri, Zaffagnini, Emili, Vita, Luccarini, Feliz Rabacal, Marras, Angiulli, Scarponi. Allenatore: Sante Alfonsi.

NOTARESCO: Shiba, Cantarini, Badan, Bruno, Scognamiglio, Pulsoni, Sadaj, Sali, Babaj, Gelsi, Manari. A disposizione: D’Ambrosio, Campestre, De Caro, Scipioni, Blando, Koxha, Bartoli, Forcini, Grauberg. Allenatore: Gianluca De Vico.

DIRETTA

PRIMO TEMPO

1′: Calcio d’inizio, al via il match valido per la quarta giornata del Girone F di Serie D

5′: Angolo per il Notaresco su una chiusura di Mauthe

6′: NOTARESCO IN VANTAGGIO: Gol di Cantarini sugli sviluppi di un corner, il numero 2 trafigge Berti con un destro all’incrocio

8′: Cardella servito davanti allo specchio della porta, la sua conclusione rasoterra centra un difensore

10′: Svirgola Berti, palla in corner: la conclusione di Manari è però facile preda del portiere della Samb

11′: Corner per la Samb, batte Proia ma il cross è troppo corto

12′: Ancora Proia dalla bandierina, la difesa abruzzese respinge

14′: Il gol subito sembra aver scosso la formazione di Alfonsi, che però non riesce a costruire trame offensive realmente pericolose

17′: Possesso palla sterile del Notaresco, palla rubata da Proia che viene steso al limite dell’area: per l’arbitro il contrasto è regolare

18′: PAREGGIA LA SAMB! CARDELLA DI TESTA! Il numero 7 rossoblù indirizza il cross alla destra del portiere

22′: Chiusura chirurgica in corner di Murati che sventa un pericolo per la difesa di casa

26′: Mauthe commette fallo alla sinistra dell’area di rigore, punizione per gli ospiti

27′: Angolo per il Notaresco, spazza via Tassi

29′: Destro a giro di Manari, palla che termina circa un metro a lato

31′: Babaj rimane a terra dopo uno scontro con Viscardi, per l’arbitro è tutto regolare. L’attaccante abruzzese si rialza

34′: Corner per gli ospiti, Chinellato superficiale in marcatura ma la conclusione di testa finisce sul fondo

38′: La Samb studia un modo per penetrare la difesa ospite, finora ben schierata

40′: Buona chiusura in corner di Mauthe

42′: Umile si lancia sulla fascia destra ma il suo cross viene intercettato facilmente

44′: Cardella ruba palla, la Samb è in attacco ma una veronica leziosa di Proia spegne l’azione offensiva

45+1′: Al termine del minuto di recupero assegnato dall’arbitro, si chiude la prima frazione di gioco sul punteggio di 1-1.

SECONDO TEMPO

1′: Al via il secondo tempo. Alfonsi fa entrare Angiulli al posto di Lulli. Problema alla coscia per il 6 rossoblù

2′: Cardella sbaglia un appoggio semplice, poi s’innervosisce e commette fallo

3′: Punizione dalla lunga distanza per Cardella: il 7 centra la porta ma il portiere Shiba è reattivo

5′: Ancora una punizione dalla distanza, stavolta nei pressi dell’out di destra. Proia, finora piuttosto opaco, non riesce a imbeccare i compagni

7′: Intervento a gamba tesa, punizione per la Samb che cerca di costruire con Angiulli

9′: Manari si aggira nei pressi dell’area della Samb, Proia neutralizza il pericolo

10′: Il Notaresco si fa vedere sulle fasce, corner per gli ospiti

12′: Punizione da ottima posizione per gli abruzzesi, che batteranno dal vertice sinistro della lunetta. Manari sul pallone

14′: Manari calcia alto sopra la traversa. Nel frattempo entrano Emili e Vita per Chinellato e Umile

16′: Cardella stava per entrare in area dalla fascia sinistra, ma un controllo con un braccio vanifica l’occasione rossoblù

17′: Nel Notaresco entra Blando per Sarli

18′: Colpito al volto un giocatore del Notaresco: entra lo staff medico. Si tratta di Pulsoni, verrà sostituito da De Caro

21′: Samb che spinge, sulla fascia sinistra Emili fa valere la sua freschezza

22′: Punizione per la Samb, ma il colpo di testa di Mauthe è alto sopra la traversa

26′: Partita che in questa fase si gioca soprattutto nei pressi del cerchio di centrocampo

26′: Emili tenta la giocata in palleggio, non riesce a concludere ma Tassi prova la botta da fuori: è centrale

27′: Nella Samb esce Tassi ed entra il numero 15 Feliz Rabacal

28′: Cardella mette dentro un bel cross dalla destra, intercettata dalla difesa ospite. Proia tenta la conclusione da lontanissimo senza beccare lo specchio della porta.

30′: Altro lampo di Cardella, risponde Shiba: corner

31′: Samb che cerca di trasformare delle ottime azioni offensive prodotte in serie: manca il guizzo

32′: Buco difensivo di Migliorini, il Notaresco non riesce a tirare

32′: Percussione offensiva di Viscardi che guadagna corner. Nel Notaresco entra Grauberg per Manari

32′: OCCASIONE SAMB: miracolo di Shiba su un colpo di testa insidioso di Proia. Notevole il cross di Vita

35′: Samb ancora in avanti, tiro velleitario di Emili che finisce in curva

37′: Angiulli perde una palla sanguinosa ma recupera in tackle

38′: Entra Campestre per Babaj tra le file del Notaresco

41′: Berti subisce fallo, la Samb neutralizza il tentativo degli abruzzesi

42′: Brutto fallo subito da Viscardi: prima ammonizione del match per l’estone Grauberg

44′: Emili manda fuori tempo un difensore e crossa di sinistro: il traversone è impreciso

45′: 5 minuti di recupero assegnati dal direttore di gara

45+1′: Nel Notaresco entra Bartoli per Gelsi

45+1′: Nella Samb entra Luccarini per Viscardi

45+4′: Si scaldano gli animi: Bruno a muso duro contro Proia, entrambi ammoniti

45+6′: Finisce la partita al Riviera. Pareggio che lascia un po’ l’amaro in bocca, buona prestazione degli uomini di Alfonsi con un Notaresco che ha cercato di non far giocare i padroni di casa nell’ultimo quarto d’ora.