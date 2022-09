NOTE: Stadio Riviera delle Palme, 21°C, serata piacevole nonostante qualche nuvola. Campo in buone condizioni. Samb in completo rossoblù, Notaresco in completo verde chiaro.

Angoli: 2-2

Ammonizioni:

Espulsioni:

Marcatori: 6′ Cantarini (N), 18′ Cardella (S)

FORMAZIONI

SAMBENEDETTESE: Berti, Murati, Migliorini, Lulli, Cardella, Chinellato, Mauthe, Viscardi, Umile, Proia, Tassi. A disposizione: Guerrieri, Zaffagnini, Emili, Vita, Luccarini, Feliz Rabacal, Marras, Angiulli, Scarponi. Allenatore: Sante Alfonsi.

NOTARESCO: Shiba, Cantarini, Badan, Bruno, Scognamiglio, Pulsoni, Sadaj, Sali, Babaj, Gelsi, Manari. A disposizione: D’Ambrosio, Campestre, De Caro, Scipioni, Blando, Koxha, Bartoli, Forcini, Grauberg. Allenatore: Gianluca De Vico.

DIRETTA

PRIMO TEMPO

1′: Calcio d’inizio, al via il match valido per la quarta giornata del Girone F di Serie D

5′: Angolo per il Notaresco su una chiusura di Mauthe

6′: NOTARESCO IN VANTAGGIO: Gol di Cantarini sugli sviluppi di un corner, il numero 2 trafigge Berti con un destro all’incrocio

8′: Cardella servito davanti allo specchio della porta, la sua conclusione rasoterra centra un difensore

10′: Svirgola Berti, palla in corner: la conclusione di Manari è però facile preda del portiere della Samb

11′: Corner per la Samb, batte Proia ma il cross è troppo corto

12′: Ancora Proia dalla bandierina, la difesa abruzzese respinge

14′: Il gol subito sembra aver scosso la formazione di Alfonsi, che però non riesce a costruire trame offensive realmente pericolose

17′: Possesso palla sterile del Notaresco, palla rubata da Proia che viene steso al limite dell’area: per l’arbitro il contrasto è regolare

18′: PAREGGIA LA SAMB! CARDELLA DI TESTA! Il numero 7 rossoblù indirizza il cross alla destra del portiere