Mister Ciampelli post Termoli: “Potevamo anche vincerla, è mancata un po’ di lucidità”

"Siamo comunque stati bravi a non disunirci dopo lo svantaggio, in una situazione inedita in questa stagione" - le parole dell'allenatore del Porto d'Ascoli dopo il pareggio per 1-1

di Antonio Di Salvatore