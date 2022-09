MONTEPRANDONE – Si è tenuta martedì 27 settembre, al termine del Consiglio comunale, la premiazione di alcuni giovani atleti di Monteprandone che si sono contraddistinti per i risultati sportivi ottenuti nelle rispettive discipline.

A ricevere una pergamena dalle mani del sindaco Sergio Loggi e del consigliere allo sport Marco Ciabattoni, alla presenza del Consiglio comunale, sono stati Giorgia Angelini giovane promessa della ginnastica ritmica della ASD Progetto Ritmica di San Benedetto, Andrea Di Paola talentuoso pattinatore della ASD Roller Green, Giosuè Neve pattinatore su pista e su strada cresciuto nella fila dell’ASD Roller Green oggi passato al pattinaggio su ghiaccio e Rebecca Orsetti, campionessa di vela della Lega Navale Italiana di San Benedetto.

Nel saluto il sindaco Sergio Loggi ha elogiato i giovani campioni monteprandonesi per i successi conseguiti, li ha ringraziati per l’impegno e il sacrificio.

“In una comunità lo sport riveste un ruolo educativo insostituibile nella formazione e preparazione dei nostri bambini e ragazzi – ha dichiarato il Sindaco – la nostra è una comunità giovane e molte sono le società sportive che ogni giorno contribuiscono a far crescere i nostri giovani concittadini, insegnando loro l’importanza delle regole e valori come il rispetto degli avversari, il sacrificio, la passione e la determinazione per raggiungere i propri obiettivi e i propri sogni –rivolgendosi ai giovani atleti presenti, Loggi ha aggiunto – complimenti per i risultati ottenuti, siete un esempio per i vostri coetanei. Continuate a portare sempre più in alto il nome di Monteprandone”.

Dopo la lettura dei curricula dei premiati da parte del Presidente del Consiglio comunale Antonio Riccio, si è svolta la consegna delle pergamene da parte del Sindaco, la lettura delle motivazioni da parte del consigliere allo sport Marco Ciabattoni e, infine, foto di rito con tutti i rappresentanti del Consiglio comunale.

CURRICULUM

Rebecca Orsetti ha sedici anni, pratica vela dal 2016, quando ha iniziato a frequentare un centro estivo della Lega Navale Italiana di San Benedetto. Le prime soddisfazioni sono arrivate subito. Nel 2017 conquista l’Euro Challenger under 13 a Rimini e concede il bis l’anno successivo. Nel 2018 partecipa anche al Mondiale di Barcellona dove, con una sola prova (causata dall’assenza di vento) si classifica dodicesima e vince un ranking nazionale come prima assoluta.

Nel 2019 passa alla categoria under 17 e colleziona una serie di importanti risultati in regate nazionali e internazionali. Nel 2021 comincia a gareggiare in coppia e alla primissima regata nazionale si classifica dodicesima. Nel 2022 è arrivata seconda nella categoria mista – maschi e femmine – rivolta agli under 17 gare nazionali di O’Pen Skiff che si sono tenute ad aprile sul Lago di Garda.

Nella tappa di Marina di Campo a giugno ha ottenuto un ottimo secondo posto nella sua categoria. A settembre Rebecca conquista il primo posto femminile e quinto assoluto tra gli under17 nei campionati Italiani Giovanili 2022 di O’pen Skiff, coronando così una già splendida stagione agonistica.

MOTIVAZIONE

A Rebecca Orsetti

giovane campionessa di vela,

per gli splendidi risultati che ha conseguito in regate nazionali e internazionali.

Con l’augurio di avere sempre il vento in poppa e il sole in viso.

Giorgia Angelini

(09.07.2006 – 16 anni)

ginnastica ritmica

CURRICULUM

Giorgia Angelini ha 16 anni. Pratica questo sport fatto di tanti allenamenti e altrettanti sacrifici nella società sportiva ASD Progetto Ritmica di San Benedetto da soli cinque anni, ma è già diventata campionessa nazionale e regionale in diverse specialità.

Solo nel 2021 ha conquistato:

una medaglia d’argento nel campionato regionale di serie D

l’11° posto nel campionato nazionale a squadre

l’oro nella palla e l’argento nel cerchio e nel nastro nel campionato regionale individuale di serie C

l’oro nel cerchio e nel nastro e l’argento nella palla nel campionato nazionale di serie C

l’oro nel cerchio e nel corpo libero nel campionato Marche Winter edition junior 3.

Non sono da meno i premi ottenuti quest’anno:

medaglia d’oro nel cerchio nella prima prova regionale campionato individuale categoria LB1. Nel campionato regionale di serie C è arrivata seconda sul misto corpo libero e nastro e seconda nelle nazionali. E infine alle gare nazionali FGI che si sono svolte a Rimini a giugno è arrivata terza, medaglia di bronzo con cerchio e fune.

Cara Giorgia, per noi sei la farfalla di Monteprandone.

MOTIVAZIONE

A Giorgia Angelini

giovane promessa della ginnastica ritmica,

per aver raggiunto risultati eccezionali in numerose gare regionali e nazionali.

Con l’augurio di volare sempre in alto come una farfalla.

Andrea Di Paola

(25.01.2007 – 15 anni)

pattinaggio

CURRICULUM

Atleta dell’ASD Roller Green, Andrea Di Paola ha 15 anni, fin dagli esordi ben 6 anni fa si è distinto nella categoria esordienti ottenendo nel 2016 il 7° posto nei Giochi nazionali di Società e riconfermando il risultato per il 2017.

In ambito regionale, sia su pista, sia su strada, è salito sul podio piazzandosi secondo nella 200 mt sprint e terzo nel percorso di destrezza e nella 1000 mt in linea.

Nel 2021, nella categoria ragazzi, ha conquistato due titoli regionali su gare di fondo pista e strada e 5 titoli italiani nelle gare di fondo pista, strada e indoor.

Quest’anno con il passaggio nella categoria allievi, ha ottenuto due titoli regionali su gare di fondo pista e strada; un secondo posto nel campionato italiano indoor sulla 3000 a punti; un secondo posto al campionato italiano mezza maratona (21km).

Sempre quest’anno ha fatto la sua prima esperienza nella Nazionale Italiana di pattinaggio corsa. E’ infatti stato convocato nella categoria allievi per il Campionato Europeo che si è tenuto a L’Aquila ad inizio mese.

MOTIVAZIONE

Ad Andrea Di Paola

giovane promessa del mondo del pattinaggio,

con tenacia e passione ha raggiunto i gradini più alti di numerose competizioni.

Con l’augurio di proseguire una lunga e brillante carriera.

Giosuè Neve

(23.03.2004 – 18 anni)

pattinaggio

CURRICULUM

Giosuè Neve ha 18 anni, dall’età di 10 anni colleziona numerosi successi contraddistinguendosi nelle varie categorie del pattinaggio. Dal 2014 al 2019 ha ottenuto diversi titoli regionali su strada e su pista salendo sul primo gradino del podio dei campionati italiani su pista. Dal 2021 si è spostato sul ghiaccio, ripartendo dall’inizio, imparando la tecnica e lavorando sulle molte differenze che ci sono tra rotelle e ghiaccio. Questo cambio di sport è stata una scelta dura ma necessaria per provare a fare della passione più grande il suo lavoro. Dopo aver trovato un accordo con la scuola, Giosuè frequenta l’IPSIA di San Benedetto, è riuscito a trasferirsi quattro mesi in Trentino Alto Adige dove è presente la pista più vicina di ghiaccio. La prima stagione di ghiaccio si è conclusa con il titolo italiano e l’ingresso in nazionale. Dopo il ritiro estivo in Germania e a Livigno per lavorare sulla preparazione fisica e tecnica, lo aspettano vari appuntamenti con la nazionale in Germania: prima gli allenamenti e poi le gare di qualificazione per le coppe del mondo.

MOTIVAZIONE

A Giosuè Neve

brillante pattinatore a rotelle su pista e su strada,

con tenacia sta affrontando nuove sfide nel mondo del pattinaggio su ghiaccio.

Con l’augurio di proseguire una lunga carriera ed ottenere grandi soddisfazioni personali.