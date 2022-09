SAN BENEDETTO DEL TRONTO – Preoccupazione tra i genitori degli alunni della scuola “Bice Piacentini”.

Martedì 20 settembre la giunta comunale ha proceduto all’approvazione dell’atto di indirizzo per l’attivazione del servizio di doposcuola presso gli istituti comprensivi cittadini. Su segnalazione di una nostra lettrice, giunge però la notizia del mancato invio della modulistica di partecipazione e di avviso di partenza dell’attività (stabilito inizialmente per il 3 ottobre) da parte della scuola primaria “Bice Piacentini”. I genitori, infatti, spaventati dal silenzio, lamentano il costante atteggiamento di assenteismo da parte della dirigente scolastica Elisa Vita, irreperibile in tutte le modalità nonostante i diversi tentativi di contatto messi in pratica. “Non può fare quel tipo di lavoro, abbiamo bisogno di sostegno. Non c’è presenza e non c’è comunicazione. Abbiamo iscritto lì i nostri figli perché ci era stato garantito nero su bianco quel servizio. Cosa dovremmo fare ora?”.

Perplessa di fronte a tale situazione anche l’assessore alla cultura Lina Lazzari, sentita dai genitori stessi: “Mi stupisce molto la condotta della scuola. Abbiamo concordato con la dirigenza una linea di condotta per cui l’istituto, per questo anno scolastico, avrebbe garantito il servizio nelle stesse modalità degli anni passati”.