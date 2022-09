Grande fermento a Grottammare in attesa dell’evento di Sabato 1 Ottobre al Teatro delle Energie in memoria della bimba “nata in cielo” il 29 Ottobre 2020, Ines Frassinetti. Testimone di ciò è la grande prevendita di biglietti effettuata fino ad oggi e soprattutto il grande interesse per la manifestazione.

La serata, organizzata dall’Associazione Lido degli Aranci e dalla Compangia Teatrale I Nosocomici, con il patrocinio della Città di Grottammare, prevede la conduzione del comico romano Stefano Vigilante che parteciperà anche come attore alla commedia brillante in tre atti “Macelleria Vegana”, vero asso nella manica della serata e della Compagnia. Con questo, due parole sono doverose proprio per il gruppo de I Nosocomici, che si è prodigato per organizzare in primis questo evento: nato come gruppo d’infermieri e medici operanti presso l’ospedale Madonna del Soccorso di San Benedetto del Tronto, accumunati dal desiderio di realizzare qualcosa che sia in grado di divertire prima se stessi e poi gli altri.

La qualità artistica, benché ricercata e curata, è messa in secondo piano rispetto alle finalità costitutive del gruppo che sono di tipo aggregativo e ricreativo. In altre parole, non si fanno provini per valutare la capacità recitativa, ma gli attori sono stati e vengono reclutati tra gli operatori sanitari vogliosi di partecipare, partendo dalla Cardiologia – Medina d’Urgenza, fino a reperire gli interpreti da tutti i reparti ospedalieri. Al regista e coordinatore Franco di Pancrazio l’onere, l’onore ma anche la pazienza di formare i novelli attori!

Durante la serata, dopo un breve momento istituzionale, saranno proiettati video di Ines e della canzone scritta da Adriano Mastrolorenzo e cantata da Francesca Canella dell’ Associazione Cuori in Corsia a cui sarà devoluto l’incasso per intero della serata. Costo del biglietto 8€ con posto riservato e numerato. Prevendite abituali senza costi aggiuntivi: Caffè Ramona a Grottammare e LaborFoto di Domenico Campanelli a San Benedetto del Tronto.

Vi aspettiamo numerosi, perché nella vita c’è chi dona il cuore, e chi lo fa con il cuore. A tal proposito ci piace ricordare il motto di Ines Frassinetti:

“Quando sei triste, non farci caso, è la tua parte felice che si sta riposando”.