SAN BENEDETTO DEL TRONTO – La risposta dell’Assessore all’urbanistica Bruno Gabrielli alla segnalazione fatta dalla nostra cittadina rispetto al recente abbattimento di un villino via Da Vinci (clicca qui) non tarda ad arrivare.

“Il Comune,prima di procedere ad un qualsiasi intervento di recupero in una zona storica, produce una documentazione che viene inoltrata alla Soprintendenza Archeologia Belle Arti e Paesaggio” – Spiega l’Assessore Gabrielli – “A San Benedetto abbiamo tre zone sottoposte alla valutazione cdella soprintendenza. Queste zone sono la A1, che sarebbe il Paese Alto, A2 , il centro storico in Zona Marina e dintorni, ed A3 che si trova a Porto d’Ascoli. Prima che si dia avvio ad un procedimento in queste zone occorre cheidere un parere alla soprintendenza, che è l’organo che sta sopra a tutti, ed il suo responso deve essere rispettato. Per l’intervento di recupero in via Da vinci, c’è il nulla osta della soprintendenza, altrimenti non si potrebbe fare”

L’Assessore Legge il parere della Soprintendenza: “Per quanto Concerne lo specifico aspetto della tutela architettonica complessiva del centro abitato storico oggetto del piano di recupero, si ritiene che la normativa applicabile in caso di demolizione e ricostruzione permetta di ricostruire un edificio che risulti del tutto differente alla pre-esstenza ed avulso dalla realtà storica in cui si inserisce per: dimensione, altezza, tipologia e materiali di occupazione del lotto di pertinenza, alla pari di quello che è possibile fare in una qualsiasi area di completamento”