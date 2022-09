SAN BENEDETTO DEL TRONTO – Anche quest’anno l’Ambito Sociale Territoriale – Ats 21 concede un contributo economico, comunemente noto come “assegno di cura”, alle persone anziane non autosufficienti che usufruiscono dell’assistenza di familiari, anche non conviventi, o di assistenti familiari in possesso di regolare contratto di lavoro.

Per poter fare domanda, l’assistito deve essere in possesso dei seguenti requisiti:

– aver compiuto i 65 anni di età alla data di scadenza dell’avviso pubblico;

– essere dichiarata non autosufficiente con certificazione di invalidità civile pari al 100% (vale la certificazione di invalidità anche in caso di cecità) e usufruire dell’indennità di accompagnamento;

– essere residente e domiciliata, nei termini di legge, in uno dei Comuni dell’Ambito Territoriale Sociale 21;

– deve beneficiare di interventi assistenziali gestiti direttamente dalla famiglia o da assistenti familiari con contratto di lavoro.

La domanda deve essere redatta su apposito modulo e consegnata presso l’Ufficio Protocollo del Comune di San Benedetto del Tronto entro venerdì 28 ottobre 2022. Ricevute le domande, l’Ats 21 procederà alla compilazione di una graduatoria provvisoria in base al reddito Isee sulla base della quale saranno effettuate le valutazioni caso per caso che determineranno gli aventi diritto al contributo. L’ammontare del contributo è di € 200,00 mensili e viene riconosciuto per un periodo di 12 mesi.

Tutte le informazioni e la modulistica per la domanda sono disponibili nelle seguenti sedi:

– Sede dell’Ambito Territoriale Sociale 21, presso il municipio di San Benedetto del Tronto, in viale De Gasperi 124, San Benedetto del Tronto. Disponibile anche telefonicamente al numero 0735 794341 dal lunedì al venerdì dalle 9 alle 13 e con servizio di sportello aperto al pubblico il lunedì, mercoledì e venerdì dalle 9 alle 13 solo su appuntamento concordato telefonicamente;

– Ufficio Servizi Sociali dei Comuni di San Benedetto del Tronto, Acquaviva Picena, Carassai, Cossignano, Cupra Marittima, Grottammare, Massignano, Monsampolo del Tronto, Montalto delle Marche, Montefiore dell’Aso, Monteprandone e Ripatransone;

– Sito web dell’Ats 21, raggiungibile all’indirizzo www.comunesbt.it/ambitosociale21;

– Sito web del Comune di San Benedetto del Tronto, raggiungibile all’indirizzo www.comunesbt.it.