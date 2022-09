SAN BENEDETTO DEL TRONTO – Trambusto in via del Ghirlandaio, nei pressi di San Filippo Neri, circa all’una di questa notte. Un automobilista alla guida di una Mercedes ha colpito tre veicoli in sosta: una Fiat Panda, una Punto e una Dacia Sandero. La persona alla guida della Mercedes è fuggita senza lasciar traccia. La Polizia Locale sta indagando per identificare l’autore del gesto.