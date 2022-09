SAN BENEDETTO DEL TRONTO – Atti vandalici nel parcheggio sotto la scuola Marchegiani: un lettore ci ha segnalato un episodio sgradevole verificatosi nella zona di sosta in area Paese Alto. Qualcuno avrebbe svitato un estintore a polvere, rendendo la pavimentazione scivolosa e sporcando tutte le auto in sosta, peraltro prese di mira con disegni osceni. Il lettore fa notare come una delle auto, la Tesla Model 3 ritratta in foto, abbia targa austriaca: «ancora un’ottima figura», chiosa il segnalatore.