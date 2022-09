Frode ai danni del Servizio Sanitario Nazionale, la Guardia di Finanza sequestra 2,6 milioni di euro a tre cliniche dell’Aquilano

Dall’esame dei verbali chirurgici delle tre case di cura, sono stati individuati 368 casi, sul totale esaminato, non codificabili come interventi di “Artrodesi”, dai quali sorgevano rimborsi di soglia massima da parte del Servizio Sanitario Nazionale. Sono tutte indagate in concorso tra loro 11 persone fisiche, per il reato di truffa a danno dello Stato per aver cagionato un danno patrimoniale di rilevante gravità

di Davide Pignotti