GROTTAMMARE – Riportiamo integralmente il comunicato stampa dell’associazione Liberə Tuttə relativo al Piceno Pride che si svolgerà l’1 ottobre alle 15.30 al Parco Belvedere di Grottammare (sopra la foce del Tesino). Il nome della manifestazione è “Non si può più dire niente”.

Con il Pride ci prendiamo lo spazio pubblico, lo rendiamo teatro delle nostre voci e delle nostre (r)esistenze.

Le nostre sono vite – i nostri sono corpi – che distruggono le norme cis-etero patriarcali e l’univocità di visione della società, del modo di relazionarsi e di esistere nel mondo. Le nostre vite sono valide solo quando rispettano fedelmente la norma o dovremmo vivere le nostre esistenze libere come atto politico?

Per farlo bisogna riconoscere ognunə il proprio privilegio e i pregiudizi verso noi stess3 e l3 altr3.

Riconoscere per decostruire e smantellare preconcetti, tabù e omolesbobitransafobia interiorizzata.

Non sono solo i diritti delle persone LGBT*QIAP+ a mancare ma anche il riconoscimento e la visibilità di un’intera comunità: parlano di noi invece di ascoltare cosa abbiamo da dire.

E quando non sei visibile, non esisti e se non esisti tutto quello che ti accade è lecito.

Ci sono state troppe aggressioni alle persone Queer nella nostra regione e oltre alla gravità dei fatti, la narrazione (dei giornali e sui social) è sempre vergognosamente ignorante; ignorante dal punto di vista del linguaggio, ignorante dal punto di vista del contenuto, ignorante dal punto di vista della superficialità nel trattare determinati temi senza neppure essere format3.

Le parole ci nominano, ci descrivono, ci rendono (spesso) chi siamo. Le parole hanno un peso.

La frase “non si può più dire niente” viene usata come scusa, da gente che non rispetta l’altrə in nome di democrazia e libertà di parola.

Ma la regola d’oro ce lo insegna, “la mia libertà finisce dove comincia quella dell’altrə” e noi siamo liber3 di difenderci, di vivere e di lottare per il sacrosanto diritto di non subire la tua violenza mascherata da opinione!

Rimaniamo scioccat3 dalla cecità di chi nega l’evidenza.

Che anche di fronte alla realtà manifesta dei fatti dice no: “No non esistono le persone trans*”. E invece eccole qui di fronte a voi! Vive, vibranti, meritevoli di rispetto e cura. Negarne l’esistenza, cancellarle, corrisponde ad ucciderle. Veniamo discriminat3 e oppress3 come donne, persone trans*, lesbiche, bisessuali, gay, asessuali, non binarie, pansessuali, intersessuali, poliamorose, demisessuali (…) ma anche come disabili, lavorator3, pover3, fuori casta. Non possiamo scindere le lotte civili da quelle sociali o da quelle per l’autodeterminazione di identità e corpi.

Perché la lotta di classe è transfemminista e Queer!

Uno sguardo intersezionale è necessario per rendere possibile l’analisi della realtà in cui viviamo, e in questa società le gerarchie capitaliste ci opprimono, tutt3 (o quasi).

La cultura della performatività senza quartiere, la cultura della rincorsa al successo, della competizione, non lascia spazio ad errori, ripensamenti o dubbi. Non ne lascia all’ascolto, all’aiuto e alla solidarietà.

Rifiutiamo l’individualismo, l’omologazione, la rincorsa allo status in quanto dictat sociali che non ci rappresentano e che, anzi, ci annichiliscono.

Rivendichiamo il diritto di essere comunità solidale, rispettosa, aperta e non giudicante che si oppone alla cultura del profitto, quella cultura che è alla base del malessere psicologico di tante, troppe persone. Minority stress (stress affrontato da chi fa parte di gruppi minoritari stigmatizzati), emotional labour, ansia sociale, isolamento, sindrome dell’impostorə, ansia da prestazione, depressione, autolesionismo, tendenze suicide sono i mali del secolo! Sono i grandi mostri contro i quali ci troviamo ogni giorno a combattere da sol3, perché 5 mesi di bonus psicologə non ci salveranno di certo la vita, no! Al massimo riappacificheranno le coscienze di chi continua a dirci che la salvaguardia della salute mentale è sì importante ma non prioritaria.

Ci opprimono sul lavoro, nelle scuole. Ci opprimono lo Stato e i partiti di destra in modo esplicito e consapevole, ma ci opprimono e ci silenziano anche molti partiti di centro sinistra che ci usano come bandiere da sventolare, bacino elettorale al quale attingere, un mezzo per descriversi come “progressisti” quando poi non ascoltano nessuna delle nostre voci.

Rivendichiamo il diritto alla nostra voce e ribadiamo la necessità di invertire la dinamica del potere che sempre scende dall’alto e mai ci mette al centro ma da sempre ci accerchia!

Vogliamo che ci siano l’educazione affettiva e sessuale, vogliamo le carriere alias nelle scuole e vogliamo che il personale scolastico, sanitario e pubblico sia correttamente formato.

Vanno accese le luci sul pericolo della messa in discussione del diritto all’aborto nelle Marche e in Italia, sulle difficoltà delle persone disabili, gli ostacoli che affrontano le persone neurodivergenti, le persone razializzate e migranti. Vogliamo un cambiamento di atteggiamento radicale della politica nei confronti del fascismo e delle pratiche ad essa collegate perché un farmacista che abusa del diritto di obiezione negando la pillola del giorno dopo ad una ragazza è esattamente questo, fascismo.

Lo abbiamo vissuto sulla nostra pelle nel corso degli ultimi due anni cosa significa un governo amministrato dalla destra. Lo abbiamo percepito nella crescente violenza, nell’intensificarsi delle manifestazioni di intolleranza e odio, nel diritto all’autodeterminazione sempre più sfacciatamente osteggiato.

Nonostante il risultato delle elezioni, ci vedremo il primo ottobre, alle 15.30 al Parco Belvedere di Grottammare (sopra la foce del Tesino) per celebrare le nostre (r)esistenze LGBT*QIAP+ e per gridare con forza tutto quello che vogliamo!

Se volete aderire scriveteci alla mail libertutt.info@gmail.com oppure compilate il form: forms.gle/WaRLZQ1pgBT68WCL8

Il Pride è completamente autofinanziato, si è scelto di non ricorrere a sponsorizzazioni, sostenendosi grazie a risorse volontarie, quindi se volete aiutarci contribuendo alle spese vive per l’organizzazione, ecco il link per le donazioni: gofund.me/ff289372