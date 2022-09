SAN BENEDETTO DEL TRONTO – Una segnalazione di un cittadino invalido, ci invita alla riflessione rispetto alla chiusura di strada a causa di un cantiere aperto pochi mesi fa nello spazio verde tra via Arrigo Serpieri e via Del Correggio.

Il Real Estate non dovrebbe solo produrre delle abitazioni, ma garantire anche la vivibilità per tutti i residenti compresi quelli delle zone circostanti e bisogna tenere conto anche (e soprattutto direi) della vivibilità per gli abitanti con difficoltà motoria, rimuovendo quei muri invisibili e quegli ostacoli che possono sembrare nulla, ma che rappresentano per una persona disabile, un vero e proprio disagio sociale.



Per capire meglio il problema vediamo un attimo la mappa della zona prima del cantiere.

Come si può notare, una parte di via Serpieri serviva da collegamento con via del Correggio. Questa di uscire da via Serpieri senza necessità di fare inversione di marcia, in una via decisamente stretta, giusto lo spazio minimo della carreggiata per ogni senso di marcia, senza spazio per i parcheggi (infatti le auto che si vedono sulla mappa satellitare sono parcheggiate lungo la carreggiata!)

Ora la strada di collegamento delle due vie è chiusa e le auto si ammassano in via Serpieri rendendo difficoltose le manovre nella via.

“Una notte abbiamo dovuto chiamare il 118 per un’emergenza” – ci fa sapere il cittadino – “ma l’ambulanza ha impiegato parecchio tempo per poter fare manovra; per fortuna tutto si è risolto, ma in caso di emergenze gravi quei minuti di ritardo potrebbero essere minuti preziosi”. A maggior ragione la chiusura della via diventa un ostacolo per i mezzi di soccorso: immaginiamo in caso di incendio un’autopompa dei Vigili del Fuoco come potrebbe districarsi. Chiudere una strada rappresenta sempre un problema di sicurezza ed al Comune dovrebbero tenerne conto.



Bisogna anche considerare che per un cittadino con difficoltà motorie l’automobile è un mezzo indispensabile per la libertà di movimento, quindi anche per la qualità della vita.

“Da sei mesi sto vivendo un secondo lockdown, come via di sbocco adesso ho solo la Nazionale, non mi posso muovere se non con l’automobile, ho fatto domanda per un parcheggio per disabili, ma ancora non me lo danno”- ci fa sapere il nostro lettore, che ha comunque difficoltà a fare manovra e soprattutto a trovare un parcheggio vicino casa, ovvero un posto dove poggiare l’auto, dato che in via Serpieri non sono previsti posti per poter parcheggiare in strada.

Il mancato accesso a via del Correggio, difatti, costringe tutti gli abitanti di via Serpieri che vogliano fare una normale passeggiata, deambulanti o meno, ad avere come unico sbocco la SS16, non solo in caso di invalidità, ma anche per chi volesse portare fuori il cane od un neonato in carrozzina, o semplicemente portare i bambini a giocare nel vicino parco di via del Correggio.

Il problema non è il cantiere, il problema è la leggerezza di chiudere strade, di far partire il cantiere prima di mettere in funzione il collettore fognario che rende la zona soggetta ad allagamenti, come espresso lo scorso 22 Settembre all’assemblea del comitato di quartiere. Bisognerebbe pensare atutto prima di procedere con un cantiere e pensare ai disagi che questo può provocare.

Ricorderò in ogni articolo che San Benedetto ha il triste primato di città più cementificata delle Marche secondo i dati dell’ISPRA.

… e si continua a consumare il suolo.