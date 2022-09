GROTTAMMARE -Incontro letterario nell’ambito della rassegna “Parliamone!“, organizzato dalla libreria Nave Cervo di San Benedetto del Tronto.

Mercoledì 19 ottobre, alle ore 21, presso l’Ospitale Casa delle Associazioni di Grottammare Alta, avrà luogo il primo incontro del gruppo di lettura Libriganti, in cui si discuterà del libro “Leggere Lolita a Teheran” di Azar Nafisi (Adelphi edizioni).

Il libro è ambientato nei due decenni successivi alla rivoluzione di Khomeini. Mentre le strade e i campus di Teheran erano teatro di violenze tremende, Azar Nafisi ha dovuto cimentarsi in un’impresa fra le più ardue, cioè spiegare a ragazzi e ragazze, esposti in misura crescente alla catechesi islamica, una delle più temibili incarnazioni dell’Occidente: la sua letteratura. Il risultato è uno dei più toccanti atti d’amore per la letteratura mai professati e una magnifica beffa giocata a chiunque tenti di interdirla.

Per partecipare: contattare al numero WhatsApp: 327 368 6156 o al gruppo Facebook: Libriganti – https://www.facebook.com/groups/scheggediparole