FABRIANO – Incidente mortale sul lavoro a Fabriano: un operaio di circa 65 anni è morto, folgorato mentre eseguiva delle manutenzioni nella cabina elettrica di un’azienda agricola. La scossa gli è stata fatale. Il drammatico episodio si è consumato alle ore 14.15 circa, in località Spiazzi San Nicolò, alla periferia di Fabriano. Rapido l’intervento dei soccorsi, che a loro volta hanno richiesto l’aiuto dell’eliambulanza del 118, ma non c’è stato nulla da fare per l’uomo. Sul posto sono accorsi anche i Vigili del Fuoco e la Polizia, al lavoro per indagare sui fatti.