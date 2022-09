SAN BENEDETTO DEL TRONTO – Il Consiglio comunale è stato convocato per giovedì 29 settembre con inizio fissato alle 20. Tra i punti all’ordine del giorno si segnalano:

– la comunicazione del presidente del Consiglio Eldo Fanini in merito alla formazione del “gruppo misto” composto da Umberto Pasquali e Martina De Renzis;

– un’informativa del Sindaco sull’utilizzo di finanziamenti del Ministero dell’Interno assegnati al Comune per specifici scopi e poi confluiti nel Pnrr (130mila euro per gli infissi della scuola Caselli, 260.000 euro per interventi di risparmio energetico alla piscina comunale, 130.000 euro per interventi di risparmio energetico sulla pubblica illuminazione, 125.000 euro per il nuovo asfalto di via Torino);

– l’aggiornamento del “Catasto delle aree percorse dal fuoco”. Il documento, approvato per la prima volta nel 2008, appone dei vincoli che limitano l’uso del suolo per quelle aree che sono individuate come boscate o destinate a pascolo con scadenze temporali differenti per ciascun tipo di attività (15 anni per la destinazione d’uso, 10 anni per l’edificabilità, 5 anni per attività di rimboschimento e di ingegneria ambientale).

– la ratifica di due variazioni al bilancio approvate dalla Giunta, una per assumere due educatrici d’infanzia mediante scorrimento di una graduatoria concorsuale, un’altra per assegnare a diversi uffici i fondi necessari alla prosecuzione delle attività istituzionali, ovviamente con variazioni compensative che non alterano gli equilibri del documento complessivo;

– una variazione al bilancio per contabilizzare alcuni introiti da enti esterni nei settori del sociale e dei Lavori pubblici con contestuale aggiornamento del programma dei Lavori pubblici (tra essi, il finanziamento di € 28.800,00 del Flag per lavori al molo sud e al Museo d’Arte sul Mare e gli ulteriori finanziamenti, rispettivamente di € 52.640 per l’efficientamento energetico del teatro Concordia e di € 88.000 per la ristrutturazione del ponte sull’Albula di via Trieste erogati dallo Stato nell’ambito dei progetti inseriti nel Pnrr per far fronte al rincaro dei materiali);

– l’approvazione del rendiconto consolidato 2021 del Comune comprensivo dei risultati dell’istituzione “A. Vivaldi” che presenta un risultato contabile di amministrazione di euro 42.025.117,64 di cui € 1.139.836,31 sono destinati agli investimenti e € 802.029,99 rappresentano la parte disponibile;

– l’approvazione dello schema di bilancio consolidato dell’esercizio 2021 del gruppo “Città di San Benedetto del Tronto”. Il bilancio consolidato rappresenta il risultato economico, patrimoniale e finanziario del “gruppo amministrazione pubblica” che, nel caso specifico, è composto, come indicato nel documento che va all’esame del Consiglio, dal Comune, dai suoi organismi strumentali (l’istituzione musicale “Vivaldi”), dagli enti strumentali partecipati (Ata Rifiuti, Ato 5 Marche Sud, Piceno Consind), dalle società controllate (Azienda Multi Servizi spa), dalle società partecipate (Caap Centro Agroalimentare Piceno spa, Ciip spa, Start spa, Start Plus scrl).

Come sempre, sarà possibile seguire la diretta streaming dei lavori sul Bollettino Ufficiale Municipale (bum.comunesbt.it) e sul canale YouTube del Comune.