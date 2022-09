CIVITANOVA MARCHE – Un forte boato ha sconvolto la notte degli abitanti di Via Omero, a Civitanova: dopo l’episodio accaduto a Porto Sant’Elpidio qualche giorno fa, una bomba carta è stata fatta esplodere anche nella città costiera del Maceratese. La settimana scorsa, infatti, un ordigno artigianale era stato piazzato sotto casa di una famiglia elpidiense, per futili motivi: è probabile che il gesto abbia ispirato qualcun altro. Non ci sono persone coinvolte, ma lo scoppio ha provocato danni a tre auto in sosta, e ai vetri di un’abitazione. Le Forze dell’Ordine stanno lavorando per ricostruire il movente.