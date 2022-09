MONTEPRANDONE – Prenderà il via martedì 27 settembre un corso gratuito di tennis riservato ai giovani dal 2009 al 2016 e tenuto da maestri certificati.

L’iniziativa si svolgerà presso il campo in erba sintetica del parco “Il boschetto” e proseguirà nei giorni 29 settembre, 4 e 6 ottobre.

Il corso è realizzato grazie alla collaborazione tra Comune di Monteprandone e Unione sportiva Acli provinciale Aps.

Le lezioni si terranno dalle ore 16 alle ore 17 per i giovani della fascia della scuola secondaria di primo grado (nati dal 2009 al 2011), dalle 17 alle 18 per la fascia della scuola primaria (nati dal 2012 al 2016).

Lo staff tecnico metterà a disposizione le racchette per quanti ne saranno sprovvisti.

Domenica 9 ottobre, poi, si svolgerà una festa di fine corso di tennis (dalle 15 alle 19), sempre presso il parco “Il Boschetto” in occasione della Giornata nazionale Lo sport che vogliamo organizzata da U.S. Acli in tutta Italia.

Per informazioni e per le iscrizioni si può contattare il maestro Massimo Mascetti al numero 3288944080.