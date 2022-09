MONTEPRANDONE – In occasione della Settimana europea dello sport, che andrà avanti fino al 30 settembre, l’Unione Sportiva Acli Marche rilancia l’invito ai cittadini a partecipare alle attività del progetto “Salute in cammino”.

Lanciata nel 2015, la Settimana europea dello sport è stata creata dalla Commissione in risposta alla crescente inattività dei cittadini europei. Nonostante lo sport e l’attività fisica contribuiscano in modo sostanziale al benessere dei cittadini europei, il livello di attività fisica è attualmente stagnante e addirittura in calo in alcuni paesi.

Per questo, la Settimana europea dello sport cerca di sensibilizzare tutti su quanto sia importante uno stile di vita attivo. Indipendentemente da chi siamo e cosa facciamo, anche lievi aumenti nell’attività fisica regolare possono avere un profondo impatto sulla nostra salute a lungo termine.

Le iniziative proposte dall’Unione Sportiva Acli Marche consistono in 3 camminate di fitwalking che si svolgeranno alle 21 di martedì 27 settembre (partenza da piazza dell’unità a Centobuchi di Monteprandone), di mercoledì 28 settembre (partenza da piazza Immacolata ad Ascoli Piceno) e venerdì 30 settembre (partenza da piazza Cristo Re a Porto d’Ascoli di San Benedetto del Tronto).

Il percorso è pianeggiante, la partecipazione è gratuita e la camminata ha una durata di un’ora.