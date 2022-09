CIVITANOVA MARCHE – I Vigili del Fuoco sono intervenuti alle ore 14 circa in via Andrea Doria, a Civitanova Marche, per un incendio di contatori elettrici all’interno di un condominio di tre piani. La squadra locale ha provveduto a spegnere le fiamme e a evacuare due famiglie presenti nello stabile con l’ausilio degli autoprotettori per facilitargli la respirazione. Un uomo è stato affidato alle cure dei Sanitari del 118 a causa del fumo che aveva inalato. L’intero condominio è stato successivamente evacuato per i danni causati dall’incendio. I VVF hanno poi messo in sicurezza l’area dell’intervento.