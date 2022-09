Grottammare espugna Montecchio, Tolentino batte Fermana, Maceratese resta al comando

Biancocelesti e cremisi sono secondi a -1 dai biancorossi vittoriosi di misura sulla Forsempronese e che restano gli unici imbattuti. Per la squadra di Zaini vittoria in casa del fanalino di coda firmata dai gol di Iachini e Cesani. Bene Cingolana ed Elpidiense. Colpaccio esterno Belvederese. Successo ancora in rimonta per l'Atletico Truentina. Melchiorri e Trudo in testa a classifica marcatori

di Giordano Novelli