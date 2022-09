SAN BENEDETTO DEL TRONTO – È stato necessario l’intervento dei Carabinieri e dei Sanitari del 118 per placare una colluttazione in zona via Manzoni, a San Benedetto. Due giovani di origini straniere, un ragazzo e una ragazza, si sarebbero picchiati: a causa delle urla, il vicinato ha chiamato i Carabinieri.

I militari dell’Arma sono stati costretti a richiedere l’intervento dei pompieri del distaccamento di corso Mazzini, poiché non riuscivano a entrare. La ragazza è stata soccorsa in ospedale, mentre i Carabinieri hanno condotto l’uomo in caserma.