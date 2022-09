CASETTE VERDINI: Grifi, Donnari, Marizali, Tidei (35′ st), Menchi P., Tacconi, Lami, Russo, Ulivello (40′ st), Sejfullai (18′ st), Romanski.

A disposizione: Ciminari, Ricciotti, Ghannaovi, Galassi, Perrella, Barchetta, Ramadori (35′ st), Di Francesco (40′ st), Pianelli (18′ st). Allenatore Paolo Pasquali

ATLETICO CENTOBUCHI: Filipponi, Delli Compagni, Fabi Cannella, Veccia, De Cesaris, Gibbs, Liberati S. (1′ st), Tedeschi (1′ st), Galli (23′ st), Liberati A., Travaglia (31′ st).

A disposizione: Beni, Piunti, D’Intino, Pietropaolo G., Di Salvatore (31′ st), D’Angelo, Picciola (23′ st), Pietropaolo A. (1′ st), Iovannisci (1′ st). Allenatore Salvatore Fusco

POLLENZA – Dopo la vittoria in Coppa Italia contro il Grottammare, l’Atletico Centobuchi cade in trasferta per 3-0 contro Casette Verdini. Buon primo tempo eseguito da entrambe le squadre, con i biancazzurri che si rendono pericolosi fino alla mezz’ora con azioni offensive ben costruite, il più pericoloso è Liberati S.

Ma al 34′ sono i padroni di casa a passare in vantaggio con Lami e poco dopo, al 37′, raddoppia Ulivello su calcio di rigore dopo una disattenzione difensiva. Si va negli spogliatoi sul 2-0 per il Casette Verdini. Nel secondo tempo prova a cambiare qualcosa mister Fusco inserendo Pietropaolo A. e Iovannisci, con il numero 20 che serve dei cross pericolosi sui quali, però, arriva prima la difesa di casa.

Nel finale i biancazzurri provano a spingersi in avanti subendo alcune ripartenze e non riescono a trovare il gol della bandiera. In pieno recupero, al 45+1′ st la formazione di Pasquali riparte in avanti e trova il gol con Pianelli che firma il 3-0.

Atletico Centobuchi che rimane a 0 punti in classifica dopo tre gare ma che dovrà cambiare assolutamente il proprio trend già dalla prossima gara contro la Monterubbianese, in programma per sabato 1 ottobre alle ore 15.30 presso lo Stadio “A. Tommolini” di Martinsicuro.