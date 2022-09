PORTO RECANATI – Brutto incidente in Via del Sole, a Porto Recanati: un automobilista alla guida di un SUV ha perso il controllo del mezzo, che ha colpito in pieno un’auto in sosta e si è ribaltato. Le cause della carambola sono ancora in corso di accertamento. L’uomo è stato condotto al Pronto Soccorso dell’Ospedale di Civitanova: sul posto sono intervenuti anche gli agenti della Polizia Locale, che hanno effettuato i rilievi per ricostruire la dinamica dello schianto.