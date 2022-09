SAN BENEDETTO DEL TRONTO – Sarà una domenica senza partite per la Samb, che tuttavia continua ad allenarsi al Samba Village per preparare la sfida col Notaresco di mercoledì.

Queste le parole di mister Sante Alfonsi al termine dell’allenamento odierno: “La squadra ha lavorato bene, abbiamo sfruttato i giorni in più per recuperare i ragazzi che hanno avuto qualche problema. Domani non si giocherà, ma ci alleneremo ugualmente per preparare le partite col Notaresco e la trasferta a Roma. Le vittorie danno sempre fiducia e consapevolezza, ma possono far rilassare. Questo non deve accadere, non dobbiamo sottovalutare nessun avversario e giocare con la stessa intensità della sfida col Chieti. L’anno scorso in casa abbiamo fatto moltissime vittorie, quest’anno la prima in casa non è andata bene ma mercoledì vogliamo riscattarci, il Notaresco è una buona squadra con giovani forti ed individualità d’esperienza, la stiamo preparando al meglio”.