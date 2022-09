SAN BENEDETTO DEL TRONTO – È stata convocata la Commissione Consiliare “Urbanistica – Edilizia Popolare – Edilizia Privata” per oggi, venerdì 23 settembre, presso l’Auditorium Comunale Tebaldini, per il trattamento del seguente ordine del giorno:

1) Approvazione verbale seduta del 25-02-2022.

2) Aggiornamento del “catasto delle aree percorse dal fuoco” ai sensi dell’art. 10 comma 2 legge 21 novembre 2000, n. 353 “legge quadro in materia di incendi boschivi”, modificata dal decreto legislativo 8.11.2021 numero 120, convertito con modificazioni in legge 8/11/2021 n. 155 – per le annualità fino al 2021 – provvedimento di adozione.

3) Varie ed eventuali

Verificata la regolarità del numero di presenze per la seduta, la presidente della commissione consiliare Annalisa Marchegiani ha proceduto dapprima all’approvazione del verbale relativo alla commissione riunitasi il 25 febbraio per il progetto di riqualificazione della zona Cerboni e poi alla discussione del secondo punto all’ordine del giorno, riguardante l’aggiornamento del catasto delle aree percorse dal fuoco.

Così ha spiegato il dirigente all’urbanistica Giorgio Giantomassi: “Questo è un obbligo di legge che va aggiornato annualmente. È un sistema per far sì che le aree che sono state interessate da incendi siano classificate, sotto un certo criterio, per una tutela delle aree stesse dal punto di vista urbanistico, come non edificabili per un certo periodo e quindi non trattabili. In questa delibera si inquadrano le aree Monte Aquilino (incendio 4 marzo 2019) e contrada Barattelle (incendio giugno 2021). La posizione di vincoli che limitano l’uso del suolo per queste aree sono state individuate in scadenze temporali differenti: vincoli quindicennali , decennali – sulla realizzazione di strutture e infrastrutture finalizzate ad insediamenti civili o attività produttive, salvi i casi di rilascio di atti autorizzativi comunali in data precedente l’incendio – e quinquennale – vietato lo svolgimento di attività di rimboschimento di ingegneria ambientale, salvo il caso di speciali autorizzazioni rilasciate o dal ministero dell’ambiente per le aree protette o dalla regione competente”.

La presidente Marchegiani ha poi aggiunto: “Con questa delibera andiamo ad aggiornare il catasto istituito nel 2008, approvando in tal modo la relazione illustrativa e gli elaborati che riguardano le aree percorse dal fuoco e i documenti tecnici predisposti dall’ufficio urbanistica. Con questa delibera, inoltre, andiamo a dichiarare decaduti quei vincoli per le aree individuate precedentemente in sede d’istituzione del catasto (incendio 6 ottobre 2001 località Monte Aquilino, 6 maggio 2002 località Albula, incendio 26 dicembre 2006 località Monte Croce)”.