GROTTAMMARE – Il Liceo Artistico “Paolo Anania De Luca” di Avellino ha scelto Grottammare per la chiusura del progetto didattico“Arte e Cultura”, che la scorsa settimana ha condotto un gruppo di studenti nel vecchio incasato per una estemporanea di pittura culminata in una esposizione sotto le Logge dell’Arancio e la donazione delle opere alla Città di Grottammare.

La proposta è stata ben accolta dall’Amministrazione comunale, che ha concesso il patrocinio richiamando lo Statuto del Comune di Grottammare che “identifica quali valori fondamentali che ispirano l’azione dell’Amministrazione comunale tutte le iniziative che promuovono e incentivano la crescita sociale e culturale dei giovani, tra cui le attività di formazione e di libera creazione artistica, al fine di promuovere e far conoscere i linguaggi pittorici delle nuove generazioni e attraverso di essi valorizzare i beni storico-artistici del Paese Alto”.

Gli studenti avellinesi hanno ritratto vicoli, monumenti, paesaggi e panorami, anche notturni, posizionando i loro cavalletti in vari punti del borgo. La “due giorni d’arte” era prevista nell’ambito della Settimana dell’Arte, Cultura e Mare organizzata dalla scuola campana. La delegazione composta da ragazzi e docenti accompagnatori è stata salutata dall’assessore allo Sviluppo e Politiche giovanili Lorenzo Rossi.